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Общество18 декабря 2021 12:35

Из скандального телеграм-канала, куда сливали интимные фото магнитогорских школьниц, удалили все снимки

До публикации «Комсомолки» он работал несколько месяцев
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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За удаление поста девушки платили от 300 до 1500 рублей, в зависимости от содержания слива

За удаление поста девушки платили от 300 до 1500 рублей, в зависимости от содержания слива

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске почистили телеграм-канал, куда сливали интимные фотографии школьниц, передает корреспондент КП-Челябинск. При этом сам канал остался, сейчас в нем 4,3 тыс. подписчиков, просто нет ни одной публикации. Паблик работал несколько месяцев. Жертвы соглашались платить деньги, чтобы откровенные снимки исчезли.

Напомним, после нашей публикации начал проверку следственный комитет.

— В оперативном порядке материалы проверки из органов внутренних дел затребованы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, — комментировал ранее официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее ни в полицию, ни в следственный комитет обращений от жертв не поступало. Ничего не бояться и защищать себя, — советуют специалисты тем, кто оказался в подобной ситуации. Чем меньше возраст, тем более тяжким будет наказание. Подробнее читайте в нашем материале.

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