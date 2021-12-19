Для пассажиров задержанных рейсов в челябинском аэропорту открыли приемную прокуратуры

Пассажиры не могут улететь из Челябинска из-за последствий снегопада
Фото: Андрей АБРАМОВ
Уральская транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в челябинском аэропорту, чтобы не допустить нарушения прав пассажиров задержанных рейсов.
Аэропорт утром 19 декабря приостановил работу из-за сильного снегопада и гололедицы. Взлетно-посадочную полосу пытаются расчистить. На несколько часов задержаны как рейсы из Челябинска, так и самолеты, которые должны прилететь из других городов.
— Представителями авиакомпаний оказываются услуги для пассажиров. Ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры, — сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в Челябинской области 19 декабря прогнозируют продолжение снегопадов, снежные заносы, метель, гололедицу и похолодание на 17 градусов.
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