В Челябинской области впервые с ноября выявили менее 600 случаев коронавируса за день

В Челябинской области более 140 тыс. человек заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 592 новых случая коронавируса, в том числе один – у школьника. В предыдущий раз менее 600 новых случаев заболевания за день регистрировали 17 ноября.

Количество пациентов, которые лечатся от коронавируса, опустилось ниже отметки в 6 тыс. человек. Сейчас Covid-19 болеют 5895 южноуральцев.

Тем не менее, количество смертей остается близким к максимальному значению. По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 28 человек.

За все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 140 467 жителей Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru