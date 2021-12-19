В Челябинске молодые люди устроили массовую драку со стрельбой

Кадр видеозаписи. Фото: vk.com/churilovo

В челябинском микрорайоне Чурилово ночью 18 декабря произошла массовая драка. Очевидцы сообщают, что отношения выясняли две компании молодых людей. В драке использовали биту, один из участников стрелял другим в лицо.

В интернете опубликовали видеозапись части конфликта. На кадрах видно, как шестеро молодых людей ждут во дворе, к ним приближается другая компания в спортивных костюмах, немедленно начинается потасовка. Один из участников драки падает на землю и не сопротивляется, но его продолжают избивать руками, ногами и палкой.

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Жители Чурилово переживают за свою безопасность, возмущаются поведением дерущихся и сетуют на то, что в последние годы подобные стычки в микрорайоне — не редкость.

— Этим летом почти каждый вечер (и не только) наблюдал подобные разборки. Время ночь, а они орут и выясняют отношения, — жалуется один из жителей Чурилово.

В региональном ГУ МВД рассказали, что никто из горожан не обращался с жалобой на драку, однако после публикации видео начали проверку. Полицейские постараются разыскать участников конфликта и выяснить все его обстоятельства.

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