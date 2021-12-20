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Общество20 декабря 2021 3:34

В Челябинской области в ледовом городке проложили неисправную электропроводку

Провода вспыхнули, чуть не пострадал ребенок
Елена КОЛЧИНА
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Место подключения проводов ничем не закрыто. Фото: vk.com/kunashak74

Место подключения проводов ничем не закрыто. Фото: vk.com/kunashak74

Жители Кунашака увидели в новогоднем городке опасные искры: декоративная подсветка, которую вмонтировали внутрь ледяных блоков, оказалась неисправной. Чуть не пострадал ребенок.

— При нас рядом с малышом взорвался лед и пошли искры, место оголено, — рассказал один из жителей села.

В соцсетях опубликовали фотографии почерневших проводов подо льдом и опаленного участка, где замыкание разорвало поверхность льда.

Ранее вопросы к обустройству новогоднего городка появились у жителей Копейска. Горожан возмутила установка на главной площади огромной 79-летней ели.

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