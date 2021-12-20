Из Челябинска запустят рейсы в Самару и сменят перевозчика по трем направлениям

Также в январе продолжатся полеты в Мурманск, Норильск, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск
Фото: Андрей АБРАМОВ
После новогодних праздников из Челябинска запустят рейсы в четыре российских города Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Выполнять перелеты будет авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих по 100 пассажиров
— Рейсы из Челябинска субсидируются правительством Челябинской области и федеральным бюджетом, что позволяет снизить стоимость путешествия для пассажиров, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Расписание рейсов:
— в Волгоград с 11 января по вторникам;
— в Казань с 11 января по вторникам и воскресеньям;
— в Красноярск с 14 января по понедельникам и пятницам;
— в Самару с 14 января по понедельникам и пятницам.
КСТАТИ
Сейчас рейсы в Казань, Волгоград и Красноярск тоже есть. До конца года их будет выполнять ЮВТ Аэро. А вот добираться до Самары придется либо на поезде (это займет около 18 часов), либо через соседний аэропорт Кольцово.
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