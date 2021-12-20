Фото: Наталья Котова/instagram.com

В бывших помещениях автовокзала и кафе в челябинском дворце спорта «Юность» закончили ремонт. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города Сергей Авдеев.

На этой неделе в отремонтированные залы должны переехать детские спортивные школы, которые сейчас работают в цокольных помещениях «Юности». Пока переезд устроить нельзя, так как в обновленных залах еще не установили пожарную сигнализацию, но смонтировать ее собираются в ближайшее время.

Открыть спортивный центр в «Юности» в мэрии обещали в начале декабря, но работы затянулись. На месте ликвидированного автовокзала на первом этаже дворца спорта должен появиться центр единоборств. На втором этаже дворца спорта, где раньше находилось кафе, собираются открыть зал для занятия фитнес-аэробикой.

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