В Челябинске сгорел BMW водителя скорой помощи, который жаловался на низкие зарплаты

Фото: Валентина Волкова

В Челябинске сгорел BMW водителя скорой помощи Евгения Палина, который жаловался губернатору на низкие зарплаты. Фото и видео с места ЧП поделилась в Facebook активистка Валентина Волкова.

Инцидент случился в воскресенье вечером во дворе дома, где живет Евгений. По словам соседей, до пожара там кружилась неизвестная машина, которая позже скрылась. Пострадал и рядом стоявший автомобиль. Сам Палин считает, что это был поджог — месть за его активную деятельность. Но окончательное решение будут принимать следователи.

— На данный вызов выезжал одна автоцистерна и четыре человека личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — Причина возгорания уточнется, на месте работали сотрудники отдела дознания МВД.

В полиции подтвердили факт возгорания, но обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Фото: Валентина Волкова

Напомним, Евгений Палин вместе с другими водителями скорой помощи обращался к главе региона, жалуясь на низкий уровень зарплаты. Ранее вице-губернатор региона Ирина Гехт заявила, что усталость сотрудников скорой помощи начали использовать в политических целях, и что водители получают все дополнительные выплаты, а некоторые — дважды.

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