Полиция нашла участников драки со стрельбой в челябинском микрорайоне Чурилово

Кадр видеозаписи. Фото: vk.com/churilovo

Полиция Челябинска нашла участников массовой драки возле дома 65-а на улице 2-Эльтонской. Как выяснилось, все мужчины совершеннолетние. По факту произошедшего возбуждено дело по статье за хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

— Участники произошедшего установлены. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, ведется выяснение подробностей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, все произошло ночью 18 декабря. На кадрах с домофна видно, как шестеро молодых людей ждут во дворе, к ним приближается другая компания в спортивных костюмах, немедленно начинается потасовка. Один из участников драки падает на землю и не сопротивляется, но его продолжают избивать руками, ногами и палкой. В драке использовались предмет, похожий на пистолет и нечто, похожее на биту.

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