Услуга “рассортирую ваш мусор” — анекдот или перспектива ближайших лет

Меня до сих пор бросает в холод, когда я вспоминаю гигантские мусорные кучи у себя во дворе. Помните, пару лет назад в Челябинске был такой “ароматный” период — неделями не вывозили мусор? Одна из причин коллапса — логистика. Очевидно, что без нее пресловутая мусорная реформа задохнется от свалочного газа. Что же тут делать? Почему бы не подключить роботов? На днях стало известно, что с логистикой в работе мусоровозов поможет искусственный интеллект.

Звучит многообещающе, правда? Российская IT-компания «Эттон» выиграла субсидию Минпромторга на реализацию проекта по моделированию маршрутов транспортировки отходов с помощью ИИ. Там будет предусмотрено все: и работа датчиков в мусорных баках, и настройка графовых нейронных сетей, и прогнозирование динамически изменяющихся параметров, и многое другое.

Таким образом, промышленный интернет сможет решить извечную российскую проблему свалок: наладить логистику, оптимизировать расходы и в перспективе дать задел для создания предприятий, которые будут создавать товары из переработанных отходов. А номенклатура таких товаров обширна. Из одних только пластиковых бутылок можно делать кроссовки, одежду, различный садовый инвентарь и даже лавочки для парков культуры и отдыха. Кстати, если материал, из которого сделан товар или его упаковка, можно переработать во что-то полезное, то на этикетке будет стоять специальный знак — три изогнутые стрелки, образующие треугольник.

Но есть загвоздка: эта история имеет смысл только, если речь идет о раздельном сборе отходов. Ведь сколько бы государство не субсидировало различные инновационные методики в деле утилизации и переработки ТБО, пока рядовой житель российского города — создатель этих отходов — не начнет действовать, ничего не изменится. И я думаю, недостаточно будет поставить на кухне два ведра — одно для пищевых отходов, другое — для всего остального.

В компании-разработчике говорят, что для успешного симбиоза искусственного и человеческого интеллектов, необходимо, чтобы мусор делили на фракции. Так что, ставить надо хотя бы пять ведер: под пищевые отходы, под стекло, под пластик, под бумагу, под железо, ну и еще одно маленькое ведерце под особо опасные для экологии бытовые предметы: ртутные лампочки, батарейки, аккумуляторы и пр. Это все нужно сортировать, как-то хранить, строго следить за наполнением собственных ведер. Тогда, действительно, искусственный интеллект сможет стать третьим плечом и серьезно помочь коммунальщикам справиться с проблемой российских свалок.

«Когда мы будем сортировать мусор не по двум фракциям, а по всем существующим типам фракций, появится реальная потребность вывоза отходов по мере наполняемости контейнеров. С какой периодичностью освобождать контейнеры с батарейками, а с какой — контейнеры с пластиком? Как построить маршруты спецтранспорта с учетом разной наполненности контейнеров? Наша разработка позволит снять технологический барьер в вопросе раздельного сбора и обработки мусора, потому что на данный момент ни рынок, ни нормативная база не готовы к этому. Наличие системы, понимание механики ее работы позволит приблизить раздельный сбор и обработку мусора и ускорить ее внедрение», — сказал Ефим Климов, генеральный директор компании-разработчика.

Но лично вы готовы ставить все эти ведра и все скрупулезно сортировать? Причем, учить такому поведению малых детей и родственников. Уверена, что большинство махнет рукой — слишком муторно, к тому же польза от таких трудов будет заметна не сразу, если вообще заметна. Все-таки, бытовые инновации с учетом наших привычек идут со скрипом, а нужно чтобы этим занимались не 1,5% фанатиков, а большая часть жителей городов.

Однако, как бы там ни было, а разделять мусор все равно придется, иначе наши города рискуют превратиться в огромный мусорный полигон, которые отравляет жизнь людей в прямом и переносном смысле. Так что, я не исключаю, что в будущем появятся такая услуга: “Рассортирую ваш мусор”. Звучит, конечно, как анекдот, но давайте вернемся к этому разговору лет через пять.

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