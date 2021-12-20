В Челябинской области пройдет снег с дождем

21 декабря прогнозируют ледяной дождь Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинской области 21 декабря пойдет мокрый снег, в южных районах – снег с дождем. Метеорологи предупреждают, что местами осадки будут сильными.

На дорогах усугубится гололедица, могут обледенеть электропровода.

В некоторых районах Челябинской области возможны метели. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но отдельные порывы достигнут 16 метров в секунду.

Дневная температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта уже объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятной погоды. Водителей просят быть особенно осторожными.

Напомним, утром 20 декабря в Челябинске из-за прошедшего снега и аварий образовались восьмибалльные пробки.

Плюсовую температуру вскоре сменит резкое похолодание. Уже к концу недели столбики термометров могут опуститься до отметки в -30 градусов. В новогоднюю ночь обещают -31.

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