Росавиация одобрила полеты по направлению Челябинск — Минск

Из Челябинска в Минск могут выполняться рейсы до трех раз в неделю. Фото: Андрей АБРАМОВ

Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings осуществлять полеты из Челябинска в Минск. Рейсы могут выполняться три раза в неделю. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Кроме того, после новогодних праздников из Челябинска запустят рейсы в четыре российских города: Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Выполнять перелеты будет авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих по 100 пассажиров.

Отметим, что разрешение на полеты не означает, что авиакомпания сразу же начнет осуществлять полеты. Для этого ей нужно согласовать рейсы с аэропортами и занять в расписании свободные слоты.

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