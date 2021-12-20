В центре Нью-Йорка разместили билборд с изображением певицы из Челябинска

Фото: Алена Швец / Instagram.com
На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился билборд с изображением певицы из Челябинска Алены Швец. Исполнительница является участницей глобального проекта Equal от стримингового аудиоресурса Spotify. Известная компания таким образом поддерживает женщин в музыкальной индустрии, создав для них равноправную среду.
К слову, сама Алена Швец уже разместила в Instagram фото билборда со своим изображением в Америке.
— Это я в Нью-Йорке! Правда до сих пор не совсем осознала, как так вышло, что девчуля с гитарой прямиком с улиц Челябинска попала на билборд в Америке, — пишет Алена Швец.
Кстати, Spotify в своих соцсетях опубликовал интервью с челябинской певицей. В нем исполнительница рассказала, что начала заниматься музыкой еще в раннем возрасте.
— В четыре года уже ходила на вокал в студию «Островок». До сих пор все мои самые теплые воспоминания о пении, первых выступлениях и музыкальных конкурсах связаны с ней. С возрастом музыкальный кругозор расширился, и я подумала, что когда-нибудь обязательно напишу что-то «своё». Лет в 15 так и случилось! — рассказывает Алена Швец.
Алена Швец родилась в Златоусте, но потом переехала в Челябинск. Вначале она пела песни под гитару и выкладывала свое творчество в интернет. Позже юную певицу заметили продюсеры и начали ее продвигать. В 2019 году Швец спела на «Вечернем Урганте». Сейчас исполнительница живет в Санкт-Петербурге.
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