В челябинской области умерли уже более 7 тыс. заболевших коронавирусом

За день коронавирус диагностировали у 573 человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области умерли 7023 пациентов с коронавирусом. По данным регионального министерства здравоохранения, с начала пандемии 5753 человек погибли от ковидной пневмонии, жизни еще 1270 пациентов унесли сопутствующие коронавирусу заболевания.

За последние сутки от Covid-19 скончались 28 южноуральцев.

За день в Челябинской области выявили 573 новых случая коронавируса, в том числе один у школьника.

На лечении сейчас находятся 4974 больных коронавирусом.

За все время в регионе подтвердили диагноз Covid-19 у 141 621 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru