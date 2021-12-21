В Челябинской области в суд передали дело сотрудников гостиницы, убивших молотком коллегу

Убийство произошло после пьяной ссоры Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело двух сотрудников гостиницы, которых обвиняют в убийстве коллеги. Уголовное дело жителей Саткинского района передали в Челябинский областной суд.

Работника гостиницы в поселке пороги Саткинского района убили в ночь на 30 января 2021 года.

По версии следствия, приехавший на работу из Хабаровска мужчина поссорился в одном из гостиничных домиков с двумя пьяными коллегами – разнорабочими 36 и 29 лет. Собутыльники несколько раз ударили его молотком по голове. Поняв, что мужчина умер, они попытались избавиться от тела. Труп сбросили в водоем рядом со знаменитой Порожской гидроэлектростанцией.

Тем не менее, тело нашли, а обоих подозреваемых задержали и поместили под стражу.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, за совершение убийства группой лиц саткинцам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru