Мэрии Магнитогорска запретили покупать машину за 7,3 млн рублей

Начальная цена контракта превышала 8 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Магнитогорска допустила нарушения, организовывая закупку автомобиля. Расхождения с требованиями законодательства о контрактной системе обнаружили в региональном управлении Антимонопольной службы.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в мэрии некорректно обосновали дополнительные требования к транспортному средству.

На приобретение машины муниципалитет готов был потратить 7,3 млн рублей. Потенциальные поставщики не подавали заявки на участие в аукционе. Теперь, по требованию УФАС, закупку и вовсе должны отменить. В отношении ответственного за аукцион сотрудника мэрии собираются возбудить административное дело.

Проверку аукциона провели после обращения гражданина: жалобу в результате признали частично обоснованной.

Ранее в ФАС на администрацию Магнитогорска жаловался руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Он сообщал, что начальная цена контракта завышена, а технические характеристики минивэна, который хотели купить в мэрии, совпадали с единственной маркой и моделью — Volkswagen Comfortline Long 2.0 biTDI DSG 4 Motion.

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