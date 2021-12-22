Запуск электрички между Челябинском и Копейском могут отложить

Проект нового железнодорожного рейса пока не готов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запуск электропоезда между Челябинском и Копейском, который планировали в 2022 году, может отодвинуться на неопределенный срок. Решение о судьбе проекта пока не принято.

Как сообщает Chel.DK.ru, сначала понадобится полностью подготовить проект, просчитать экономическую составляющую. Только после этого в региональном правительстве определят, есть ли смысл в создании нового железнодорожного рейса.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал, что результаты первоначальных подсчетов неоднозначны. С помощью электрички надеялись разгрузить Копейское шоссе. Но выяснилось, что пассажирам поезда все равно понадобится совершать пересадку на другие виды транспорта. Вдобавок билеты в автобусах и маршрутках стоят в два раза меньше предполагаемой цены проезда в электричке.

— Возможно, будет принято решение в следующем году, — сказал Александр Егоров.

Напомним запуск электропоезда между Челябинском и Копейском анонсировали в начале октября. Предполагалось, что время в пути между конечными станциями составит около 30 минут.

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