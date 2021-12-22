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Общество22 декабря 2021 12:25

Александр Шестаков ответил на вопрос о преемнике

В 2022 году Александру Шестакову исполнится 70 лет
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Александр Шестаков.

Александр Шестаков.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ректор крупнейшего в Челябинской области вуза - Южно-Уральского госуниверситета - прокомментировал предстоящие выборы руководителя вуза. Летом 2022 году у Александра Шестакова истекает срок полномочий.

— У меня подписан контракт. 22 июня 2022 он истекает в связи с моим возрастом, поэтому вопрос в проработке, — заявил ректор ЮУрГУ.

Александр Шестаков возглавил Южно-Уральский университет в 2005 году. В следующем году ему исполнится 70 лет - предельный возраст для ректора. Исключение пока составляет только ректор МГУ Виктор Садовничий

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