Александр Шестаков ответил на вопрос о преемнике

Александр Шестаков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ректор крупнейшего в Челябинской области вуза - Южно-Уральского госуниверситета - прокомментировал предстоящие выборы руководителя вуза. Летом 2022 году у Александра Шестакова истекает срок полномочий.

— У меня подписан контракт. 22 июня 2022 он истекает в связи с моим возрастом, поэтому вопрос в проработке, — заявил ректор ЮУрГУ.

Александр Шестаков возглавил Южно-Уральский университет в 2005 году. В следующем году ему исполнится 70 лет - предельный возраст для ректора. Исключение пока составляет только ректор МГУ Виктор Садовничий

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