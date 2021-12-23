Жительница Челябинска стала финалисткой телешоу «Адская кухня»

Фото: кадры из шоу, телеканал "Пятница"

Челябинка Дарья Марьина попала в финал пятого этапа реалити-шоу «Адская кухня». Последняя программа с ее участием вышла в эфир телеканала «Пятница» 22 декабря.

Участница из Челябинска в соревновании шеф-поваров показала себя лучше, чем почти все соперники. Ее единственным конкурентом в финале остался Георгий Матвеев из Екатеринбурга.

— Хочу вам сказать большое спасибо, в первую очередь, за то, что вы не сломались, за то, что вы по-настоящему яркие и удивительные люди. Поверьте мне, шеф просто так никого не выбирает, независимо от того что это шоу, — обратился к финалистам ведущий шоу Константин Ивлев. По задумке телепрограммы, ведущий очень резко общается с конкурсантами, регулярно кричит и ругает их.

Победа и приз в миллион рублей по итогам шоу достались участнику из Екатеринбурга. Но Дарья Марьина не слишком огорчилась из-за второго места.

— У меня уже получилось. Я себя победила, а это была основная цель проекта, — рассказала она.

Участие в шоу Дарья Марьина назвала лучшим своим опытом, который стоит больше, чем призовой миллион рублей.

— Спасибо за новые дороги, за новые идеи, за новые знания и за новую меня, — оценила челябинка результаты участия в телешоу.

Дарье Марьиной 36 лет. В детстве она занималась кикбоксингом. Повзрослев, выучилась на экономиста, но потом решила круто изменить направление карьеры и начала работать в сфере общепита. В результате она профессионально занимается готовкой уже больше 10 лет. Работала шеф-поваром в Челябинске и Сочи, в том числе во время сочинской олимпиады 2014 года. После участия в «Адской кухне» задумалась о переезде в столицу: кулинарным мастерством челябинки заинтересовались московские рестораны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru