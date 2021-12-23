В Челябинске женскую консультацию ЮУГМУ превратят в диагностический центр

Беременным жительницам Металлургического района придется вставать на учет в другой консультации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске изменят специфику работы женской консультации ЮУГМУ, которая находится на улице Пети Калмыкова. Об этом сообщили в администрации медучреждения.

Женскую консультацию реорганизуют, чтобы превратить в консультативно-диагностический центр «Женское здоровье». Первый этап реорганизации уже начали.

В центре больше не будут заниматься диспансерным наблюдением беременных или женщин с гинекологическими заболеваниями. Встать на учет пациентки теперь смогут в женской консультации Городской клинической больницы №6 на улице Электростальской.

В клинике ЮУГМУ уточнили, что консультативно-диагностический центр не станет платным.

— Наш центр по-прежнему будет осуществлять прием всех желающих с любой территории проживания по полису обязательного медицинского страхования, — заявили в администрации.

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