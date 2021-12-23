На месте вокзала в челябинском ДС «Юность» открыли детский спортивный центр

В "Юности" будут заниматься тайским боксом, тхэквондо и другими видами борьбы. Фото: администрация Челябинска

В Челябинском дворце спорта «Юность» 23 декабря открыли залы, в которых будут тренироваться ученики детских спортивных школ. На месте двух кафе на втором этаже будут проходить занятия по аэробике. На первом этаже, где раньше располагался автовокзал, появился центр единоборств площадью почти 1,9 тыс. квадратных метров.

Чтобы подготовить помещения к тренировкам, понадобилось провести ремонт, установить мебель и оборудование. В покупку необходимого оснащения городской бюджет вложил 6 млн рублей. Тренировочные площадки дополнили раздевалки, душевые, гардероб и процедурный кабинет.

— Сейчас здесь планируется обучать порядка 500 спортсменов в день. Думаю, что число желающих увеличиться. — сообщила на открытии спортивного центра глава Челябинска Наталья Котова.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в обновленные залы переехали спортшколы — «Буревестник», «Коре», «Мастер» и «Каратэ» и «Факел». Раньше их ученики занимались в подвальных помещениях «Юности», но в этом году использовать подвальные и цокольные помещения для детского досуга законодательно запретили.

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