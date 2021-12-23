В Челябинске отца четверых детей осудили за попытку купить сок на фальшивую купюру

Общая стоимость неудачной покупки — 194 рубля. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Челябинске суд вынес приговор 32-летнему отцу четверых детей. Мужчину признали виновным в том, что он попытался расплатиться в магазине поддельной пятитысячной купюрой. Как выяснило следствие, для этого он пришел в магазин «Мечта» в Советском районе. Там он захотел приобрести сок и сигареты общей стоимостью 194 рубля и заплатить за них одной крупной купюрой. Но продавцу магазина она показалась подозрительной. Проверка ультрафиолетом показала — фальшивка. Мужчина захотел забрать ее и расплатиться картой. Купюру обратно он не получил, товары купил по безналу. После этого он покинул магазин.

— В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого суд учел: фактическое полное признание вины, наличие на иждивении четверых малолетних детей, положительные характеристики по месту жительства и работы, явку с повинной, содержащуюся в объяснении, данном до возбуждения уголовного дела, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, — сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Челябинска.

Поскольку отягчающих обстоятельств выявлено не было, мужчину осудили условно. Но даже так, свободы он будет лишен на 2 года.

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