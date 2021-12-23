На новой набережной в Челябинске установили трех светящихся китов

Высота конструкций составляет от 3 до 4,5 метров.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске на новой набережной возле реки Миасс установили трех китов. Они сделаны из прутьев и зеркал, а ночью на них загорается подсветка. Высота конструкций составляет от 3 до 4,5 метров.
Работы по созданию и установке китов выполнила фирма «Городской дизайн» из города Пушкин (Ленинградская область). Ей заплатили 9,7 млн рублей. На установку самого кита было потрачено 3,7 млн рублей, а за двух других выложили в общей сумме 6 млн рублей.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Постамент и скульптура китов имеют сборно-сварной металлический каркас. Что касается самой конструкции, то она спроектирована таким образом, чтобы ее можно легко разобрать и перевезти.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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