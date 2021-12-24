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Общество24 декабря 2021 6:40

Расходы жителей Челябинской области за год выросли на 16%

Больше всего денег южноуральцы тратят на еду
Елена КОЛЧИНА
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Семья из трех человек в месяц тратит более 18 тыс. рублей на покупку еды

Семья из трех человек в месяц тратит более 18 тыс. рублей на покупку еды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области выросли расходы домохозяйств на потребление. В июле-сентябре 2021 года они составили 20 852 рубля в месяц на каждого из членов семьи. Это на 15,5% больше, чем в том же периоде прошлого года. Последнюю статистику трат южноуралцев опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.

По данным КСП, самая существенная статья расходов в домашних хозяйствах Челябинской области – это питание. Чтобы купить продукты и приготовить еду для одного члена семьи в месяц нужно 6 152 рублей. Вторая по величине статья расходов – транспорт, каждому из членов домохозяйств приходится платить за него в среднем по 3 736 рублей в месяц.

На отдых и культурные мероприятия ежемесячно уходит по 2075 рулей на человека, на оплату ЖКХ – по 1796 рублей.

На покупку одежды и обуви для одного члена семьи за месяц тратят по 1671 рублей. Приобретение алкогольных напитков и сигарет в среднем забирает из семенного бюджета по 651 рублю на человека.

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