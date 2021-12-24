В Челябинской области мужчина сначала избил, а через два месяца задушил младенца

Обвиняемый пытался скрыться с места преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в суд передали уголовное дело 30-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве младенца. По версии следствия, житель Уйского района причинил смертельные травмы маленькой дочери своей сожительницы.

Обвиняемый жил в деревне Яринка вместе с женщиной и ее ребенком. Девочка часто плакала, из-за этого мужчина ее возненавидел. Летом 2021 года он, будучи пьяным, несколько раз ударил семимесячную малышку по голове и телу. Синяки заметил детский врач во время планового осмотра в поликлинике.

После этого мужчину привлекли к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью ребенка, но изолировать от семьи не стали. Мужчина по-прежнему находился рядом с сожительницей и уже пострадавшей от его рук девочкой.

В сентябре во время очередной попойки обвиняемый вновь набросился на младенца.

— Он причинил ребенку смертельные травмы — сдавливал шею, пока малолетняя не перестала подавать признаков жизни, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Тело погибшей девочки мужчина спрятал в погребе, а сам попытался сбежать, но его разыскали и задержали.

После смерти ребенка возбуди также уголовное дело о халатности в отношении сотрудников районного управления соцзащиты. Выяснилось, что младенца не только не пытались забрать из семьи, в которой сложились такие опасные условия, но и саму семью не поставили на профилактический учет.

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