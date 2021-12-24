Инспектор исправительной колонии из Челябинска стала чемпионкой России по рукопашному бою

Ирина Алексеева (на фото - в центре) в пятый раз стала чемпионкой России. Фото ГУФСИН России по Челябинской области.

Турнир, собравший почти 300 участников из 49 регионов страны, завершился в Орле. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии (ИК №6, город Копейск) Ирина Алексеева выиграла все поединки, завоевав титул чемпионки России. Это уже пятая высшая награда Ирины на чемпионатах страны, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

Ирина Алексеева начала заниматься самбо в шесть лет, потом перешла в рукопашный бой. В обоих видах она стала чемпионкой мира. Сейчас кроме «рукопашки» Ирина выступает еще и в смешанных единоборствах (ММА).

Кстати, именно в смешанных единоборствах Ирина Алексеева получила премию «Боец года» по версии WTKF (профессиональная бойцовская федерация World Total Kombat Federation). Символичные золотые перчатки девушке вручили в Москве на турнире по смешанным единоборствам.

В уголовно-исполнительной системе Ирина Алексеева служит с 2015 года. В 2020 году она стала дипломантом премии «Щит и роза» в номинации «За высокие спортивные достижения» (присуждается лучшим в профессии сотрудницам силовых министерств).

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