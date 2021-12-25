«Разжалованному» в водители заслуженному тренеру по боксу из Челябинска вручили миллион рублей и предложили должность

Владимир Рощенко 48 лет тренирует спортсменов. Фото: скрин видео

Заслуженного тренера России по боксу Владимира Рощенко, который воспитал Сергея Ковалева, Александра Соляникова, Эдуарда Абзалимова, сократили и предложили место водителя. Этот факт очень обидел тренера, который 48 лет отдал своей работе. Он написал письмо президенту России Владимиру Путину. Не согласились с таким решением и в Международной федерации по боксу. Ее президент вручил Рощенко 1 млн рублей и предложил должность.

— Своих не бросаем и в обиду не дадим! На днях до меня дошла история Владимира Рощенко. В этом году произошло недопустимое — его решили уволить из Центра спортивной подготовки по боксу и предложили работу водителем автобуса. Об этом случае написали мои подписчики прямо в директ. Я незамедлительно среагировал на данный инцидент, так как СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ! — написал Умар Кремлев на своей странице в Instagram.

Владимир Рощенко — заслуженный тренер России, тренер сборных команд Челябинской области и России, воспитавший четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров международного класса, а также сотни мастеров спорта СССР и России. Личный тренер таких титулованных российских боксеров как Сергей Ковалев, Александр Соляников, Эдуард Абзалимов.

— Мною было принято решение финансово помочь Владимиру. Также рад сообщить, что Владимир Рощенко с данного момента будет работать напрямую с Федерацией бокса России — заниматься селекцией молодых тренеров, — рассказал Умар Кремлев.

Он уже встретился в Владимиром Рощенко и вручил ему сертификат на 1 млн рублей. На встрече Кремлев сказал, что такие сиутации недопустимы, виновные будут наказаны.

— Со всеми, кто не будет ценить такой труд, будем прощаться, — сказал Кремлев.

Уведомление о сокращении с должности старшего тренера ОКУ «Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области» Владимир Рощенко получил в декабре. Ему предложили единственную свободную вакансию — водителя.

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