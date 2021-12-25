От коронавируса в Челябинской области умерли 29 человек

За сутки коронавирус подтвердился у 528 человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 528 человек. Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировали 143 799 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит региональный минздрав.
Из больниц области за прошедшие сутки выписали 1009 человек. Продолжают болеть 2950 южноуральцев. От коронавируса за последние 24 часа скончались 29 человек.
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