МЧС предупредило о метелях и сильном ветре в Челябинской области

Из-за плохой видимости во время метели увеличивается риск возникновения аварий на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области резко ухудшится погода в воскресенье, 26 декабря. Ожидается не только обильный снегопад, но также метели и сильный ветер. В ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение.

— Внимание! 26 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, порывы ветра до 20 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС советует гражданам во время сильного ветра убрать вещи с балконов и закрыть окна. При перепадах напряжения нужно обесточить все электроприборы. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно на летней резине.

Кроме того, при штормовом ветре не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Также не следует находиться под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью в воскресенье, 26 декабря, температура воздуха будет доходить до -30 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -10, -5 градусов.

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