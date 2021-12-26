В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 519 человек

В регионе продлили акцию «Башня вакцинации». Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за последние сутки коронавирусом заразились 519 человек, среди них один школьник. Выздоровевших оказалось больше. Таковы данные минздрава региона на 26 декабря 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом заразились 144 318 человек. В последние недели число выписанных из больниц превышает суточные данные о заразившихся. За сутки из больниц выписали 532 пациента. Продолжают бороться с болезнью 2909 южноуральцев.

За сутки от коронавируса умерли 28 человек. У всех ковид был основным заболеванием.

Напомним, что в Челябинской области продолжается акция «Башня вакцинации». Организаторы решили продлить ее до 14 января. Все, кто сделал прививки от коронавируса в декабре и начале января следующего года, могут заполнить анкеты и участвовать в розыгрыше призов. В списке подарков — земельный участок, путевки на отдыха и множество полезных вещей.

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