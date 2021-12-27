Дорожники не справились с последствиями снегопадов в Челябинске

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Жители Челябинска и администрация остались недовольны качеством уборки дорог после снегопадов.

— Сложная ситуация в Курчатовском районе, там работали все выходные, — рассказал зам по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — Особенно в неприглядном состоянии улица Бейвеля, Подрядчику выпишем штрафные санкции. Заставим, чтобы сегодня до конца завершили работу.

Мэр Наталья Котова отметила также неудовлетворительное состояние Комсомольского проспекта, дорог в Чурилово.

— Вдоль дорог снег нужно вывозить в кротчайшие сроки, — поручила Наталья Котова. —Снежные валы около остановок и пешеходных переходов. В прошлом году не было такого. Следом должна идти техника или дорожные работники и это убирать.

Андрей Ксензов признал, что кучи снега были сегодня даже на проспекте Ленина. Дорожникам, которые не справляются с работой, Наталья Котова предложила арендовать дополнительную технику.

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