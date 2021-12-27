В семи муниципалитетах Челябинской области не хватает мест в детсадах

В сельских детских садах воспитанников намного меньше, чем в городских Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области мест в детских садах не хватает в семи районах и городах. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного по итогам 2020 года региональной контрольно-счетной палатой.

Сложнее всего ситуация в Ашинском районе, там на каждые 100 мест в детских садах приходится по 127 детей. Следующие в антирейтинге – Южноуральск, Копейск, Коркино, Челябинск, Магнитогорск и Троицк. Везде на каждые 100 мест в садиках – больше, чем по 112 дошкольников.

При этом в сельской местности ситуация противоположная: детей мало, и в садах остаются незанятые места.

По итогам 2020 года свободные места остались в детсадах 26 районов Челябинской области. В Чесменском районе на каждые 100 мест в детсадах приходится только по 51 ребенку, в Октябрьском районе – по 58 детей, в Нагайбакском – по 60. Среди южноуральских городов детскими садами лучше всего обеспечены Карабаш и Златоуст, там тоже мест в садах больше, чем претендующих на них дошкольников.

Общая численность мальчиков и девочек, посещающих детские сады в челябинской области, падает уже несколько лет. Если в 2017 году в дошкольных организациях было 229,3 тыс. воспитанников, то в 2020 году под присмотром воспитателей находились только 220,9 тыс. детей.

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