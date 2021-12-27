В ближайшем дворе запустить салют в Челябинске не получится. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске определены места, где официально можно запускать фейерверки на Новый год 2022. Всего в городе отмечены 12 точек. В список вошли река Миасс у "Мегаполиса", Университетская Набережная, берег Шершней и другие участки.

В администрации напомнили, что за фейерверки в неположенном месте нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей. Если при запуске новогоднего салюта пострадает или погибнет человек, грозит уже уголовная ответственность.

Вот список мест, где в Челябинске разрешено пускать фейерверки на Новый год 2022.

В Калининском районе:

— перекресток ул. Университетской Набережной и ул. Молодогвардейцев;

— набережная реки Миасс в границах от ул. Новомеханической до дома № 6А по ул. Российской;

— рядом с пешеходным мостом на поселке Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по ул. Университетской Набережной);

Иллюстрация: администрация Челябинска

— по ул. Кирова, дом № 78 (набережная реки Миасс).

Иллюстрация: администрация Челябинска

В Курчатовском районе:

— по ул. Черкасской, дом № 15 (торговый комплекс «КС»).

В Ленинском районе:

— пункт Береговой, ул. Ямпольская 1-я;

Иллюстрация: администрация Челябинска

— ул. Новороссийская, юго-западнее дома № 97.

В Советском районе:

— тупик переулка Большого.

В Тракторозаводском районе:

— в районе дома № 2 по переулку Мамина;

Иллюстрация: администрация Челябинска

— южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова.

Иллюстрация: администрация Челябинска

В Центральном районе:

— ул. Труда, напротив ТРК «Мегаполис»;

— на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский бор.

Иллюстрация: администрация Челябинска

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