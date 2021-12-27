В ближайшем дворе запустить салют в Челябинске не получится.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске определены места, где официально можно запускать фейерверки на Новый год 2022. Всего в городе отмечены 12 точек. В список вошли река Миасс у "Мегаполиса", Университетская Набережная, берег Шершней и другие участки.
В администрации напомнили, что за фейерверки в неположенном месте нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей. Если при запуске новогоднего салюта пострадает или погибнет человек, грозит уже уголовная ответственность.
Вот список мест, где в Челябинске разрешено пускать фейерверки на Новый год 2022.
В Калининском районе:
— перекресток ул. Университетской Набережной и ул. Молодогвардейцев;
— набережная реки Миасс в границах от ул. Новомеханической до дома № 6А по ул. Российской;
— рядом с пешеходным мостом на поселке Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по ул. Университетской Набережной);
Иллюстрация: администрация Челябинска
— по ул. Кирова, дом № 78 (набережная реки Миасс).
Иллюстрация: администрация Челябинска
В Курчатовском районе:
— по ул. Черкасской, дом № 15 (торговый комплекс «КС»).
В Ленинском районе:
— пункт Береговой, ул. Ямпольская 1-я;
Иллюстрация: администрация Челябинска
— ул. Новороссийская, юго-западнее дома № 97.
В Советском районе:
— тупик переулка Большого.
В Тракторозаводском районе:
— в районе дома № 2 по переулку Мамина;
Иллюстрация: администрация Челябинска
— южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова.
Иллюстрация: администрация Челябинска
В Центральном районе:
— ул. Труда, напротив ТРК «Мегаполис»;
— на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский бор.
Иллюстрация: администрация Челябинска
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru