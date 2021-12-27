В Челябинской области условный срок дали матери, бившей сына ремнем за плохую учебу

Жительница Коркино не знала, как заставить сына хорошо учиться Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительницу Коркино признали виновной в истязании сына-подростка.

31-летняя женщина с января по апрель 2021 года несколько раз била мальчика скакалкой и ремнем с металлической пряжкой. Весной 15-летний сын не выдержал такого обращения и сбежал из дома. Подростка тогда удалось разыскать.

В суде мать объяснила, что наказывала сына за плохую учебу и то, что он поздно приходил домой с прогулок. Ненасильственные методы воспитания, по словам женщины, на подростка не действовали.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В качестве смягчающих обстоятельств учли то, что мать признала свою вину и помирилась с сыном, а также то, что у жительницы Коркино помимо 15-летнего сына есть еще трое маленьких детей.

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