Мэрия Челябинска решила купить бывший ДК завода «Станкомаш»

Исторические интерьеры и современный облик здания. Фото: администрация Челябинска, альбом "Челябинская старина"

В Челябинске в муниципальную собственность перейдет бывший дворец культуры завода «Станкомаш». Сейчас здание площадью более 8 тыс. квадратных метров находится в частных руках. Договор его купли-продажи планируют подписать до начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На приобретение ДК потратят 84 млн рублей. Цену определили по итогам независимой экспертизы. Сумма оказалась ниже той, что изначально называл собственник здания. Тем не менее, удалось договориться именно о цене, определенной по итогам экспертизы.

Сейчас ДК «Станкомаш» принадлежит Игорю Свеженцеву, депутату регионального Законодательного собрания и гендиректору завода «Профнастил».

Бывший дворец культуры, который находится на улице Тухачевского, признан объектом культурного наследия. Он был построен в 1940-х годах. После открытия в 1948 году ДК называли самым красивым зданием во всем Челябинске. В 1985 году здание реконструировали. Во дворце культуры до 2006 года работали более 20 творчески коллективов. Сейчас ДК нуждается в реставрации.

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