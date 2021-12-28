ДТП затруднило движение на улице Чичерина в Челябинске

Фото: читатель КП

Легковые автомобили столкнулись на улице Чичерина в Челябинске днем 28 ноября. Авария произошла на участке между перекрестками с улицами Братьев Кашириных и Университетской Набережной. Проезд в районе ДТП оказался затруднен.

Фото: читатель КП

В ГИБДД Челябинска уточнили, что на улице Чичерина днем случилось два ДТП. Оба не массовые и без серьезных последствий. Обстоятельства аварий пока выясняют.

Фото: читатель КП

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