Именитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина пришла на награждение лучших спортсменов с милой болонкой

Ольга Фаткулина получила награду, как лучшая спортсменка Челябинской области-2021, и показала своего питомца. Фото Минспорт Челябинской области.

Лучших спортсменов, тренеров и общественных деятелей традиционно в конце года чествовали в Министерстве физической культуры и спорта.

Региональный Минспорт определил топ-10 сильнейших в различных номинациях. Статуэтки и грамоты получили и те, кто внес наибольший вклад в успешное выступление южноуральских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх — 2021 в Токио.

В числе первых наградили призера и победителя чемпионатов мира, вице-чемпионку Олимпийских игр-2014 в Сочи Ольгу Фаткулину.

В этом сезоне Ольга уже не раз поднималась на пьедестал почета на этапах Кубка мира, и практически обеспечила себе попадание в состав Олимпийской сборной России на Игры в Пекин-2022.

Но Ольга Фаткулина привлекла внимание не только званиями и титулами. На церемонию награждения именитая спортсменка пришла с любимым питомцем — мальтийской болонкой по кличке Шон.

Ольга несколько лет назад решила завести дома небольшую собачку. Летом прошлого года на отдыхе в Сочи конькобежка решила пойти в поход по горам. Взяла с собой Шони. Переходя одну из речушек, Оля поняла, что глубина здесь большая и чуть не захлебнулась от неожиданности. Пришлось как-то выплывать, держа собачку на вытянутой руке.

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