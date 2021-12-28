Челябинец Василий Мизинов установил рекорд в ходьбе на пять километров — 18 минут 25 секунд

Василий Мизинов установил рекорд на турнире в Челябинске. Фото Федерации легкой атлетики Челябинской области.

В легкоатлетическом манеже УралГУФК сегодня, 28 декабря завершился традиционный зимний турнир по спортивной ходьбе. Мемориал Елены Родионовой проводился в Челябинске уже в 12-й раз. Здесь собираются все ведущие скороходы Южного Урала — региона, который славится своими традицияим и достижениями в спортивной ходьбе.

Результат высочайшего уровня показал челябинский легкоатлет, вице-чемпион мира, участник Олимпийский игр-2021 в Токио Василий Мизинов.

Дистанцию пять километров по 200-метровой дорожке легкоатлетического манежа Василий прошел за 18 минут 25 секунд. Второй спортсмен отстал от Василия на круг.

Далеко не каждый атлет сможет пробежать «пятерку» за такое время. Но такие сейчас скорости в спортивной ходьбе.

Отметим, что этот результат позволил Василию Мизинову установить рекорд турнира. Он побил свой же рекорд на три секунды.

После финиша Василий сказал, что неплохо выложился на дистанции, и этот результат и победа — хорошая контрольная тренировка перед зимним чемпионатом России, который пройдет в Сочи через месяц.

Кстати, если смотреть статистику, то время Василия Мизинова пятое за всю историю мужской спортивной ходьбы на пять километров. Правда, эти результаты были показаны на открытом воздухе.

Что касается отечественной легкой атлетики, то рекорд мира в закрытом помещении был установлен в 1995 году в Москве представителем России Михаилом Щенниковым — 18 минут 7 секунд.

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