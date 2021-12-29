В Челябинской области замглавы района заподозрили в махинациях с жильем для сирот

Замглавы Ашинского района подозревают в незаконном получении 50 тыс. рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Заместитель главы Ашинского района стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

По версии следствия, он взял 50 тыс. рублей у местного предпринимателя за помощь в заключении муниципального контракта на покупку жилья для детей-сирот. В отношении продавца недвижимости также возбудили уголовное дело — о даче взятки.

— Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, — рассказали в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

Сейчас расследование продолжается. Меру пресечения для замглавы города на время следствия пока не определили.

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