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Общество29 декабря 2021 14:36

В Челябинске УФАС не нашло нарушений в аукционе по строительству дороги за 820 млн рублей

Торги уже признаны состоявшимися
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Жалобы на торги подавала фирма из Екатеринбурга.

Жалобы на торги подавала фирма из Екатеринбурга.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинское УФАС не нашло нарушений в контрактной системе аукциона по строительству новой дороги на улице Бейвеля (от ул. Салавата Юлаева до микрорайона №47). Жалоба на торги от екатеринбургской фирмы «Норма» была признана необоснованной. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

— Комитет дорожного хозяйства города Челябинска, являющийся заказчиком аукциона, может продолжить проведение аукциона, — сообщили в антимонопольном ведомстве.

Начальная цена контракта составляла 820 млн рублей, но в ходе торгов ее удалось снизить до 742,5 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Дорстройгрупп», владельцем которого до недавнего времени был обвиняемый в даче взятки депутат ЗСО Арман Аракелян. Кстати, эта фирма отвечала за реконструкцию Комсомольского проспекта и в настоящий момент ведет работу по строительству магистральной дороги в Чурилово.

Работы на улице Бейвеля будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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