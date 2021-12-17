Депутата челябинского Заксобрания отпустили из-под домашнего ареста по делу о взятке

Арман Аракелян до своего задержания являлся директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области.

Центральный районный суд Челябинска в пятницу, 17 декабря, изменил меру пресечения в отношении депутата Законодательного собрания региона Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— В судебном заседании следователь ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий поддержал. Прокурор возражал против ходатайства органа следствия. Обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя, — рассказала консультант Центрального райсуда Людмила Юсупова.

Вместе с запретом определенных действий на Армана Аракеляна также возложили обязанности самостоятельно являться по вызовам следователя не позднее суток с момента уведомления посредством телефонной связи, в случае отсутствия уважительных причин.

Депутата задержали в начале марта. По версии следствия, в 2019 году он вместе другими фигурантами дела дал взятку оргтехникой на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, которые контролировали ведение дорожных работ на федеральной трассе и могли закрыть глаза на недостатки.

Арман Аракелян до своего задержания являлся директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области. Фирме принадлежат многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинске и области.

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