В Челябинске наркоторговца на 9 лет отправили в колонию строгого режима

Челябинец 9 лет проведет в колонии строгого режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд признал жителя Челябинска виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчину приговорили к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Наркодилер должен будет выплатить в качестве штрафа 100 тыс рублей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Летом 2020 года преступник отправился доставать из тайника партию наркотика. Он собирался расфасовать запрещённое вещество в мелкие пакеты и продать по частям с помощью «закладок» в Челябинской и Свердловской областях. Но возле тайника мужчину схватили сотрудники ФСБ. Они изъяли 2 килограмма мефедрона.

Добавим, за год ФСБ удалось изъять в Челябинской области 10 килограммов героина и еще 260 килограммов различных синтетических наркотиков.

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