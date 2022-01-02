Самолет Sukhoi Superjet Москва — Челябинск вернулся в аэропорт из-за сработки датчика неисправности

Перед возвращением борт сделал несколько кругов. Фото: Виктор Гусейнов, flightradar24.com
Сегодня ночью самолет авиакомпании «Россия» Москва — Челябинск был вынужден вернуться обратно в Шереметьево, перед этим сделав несколько кругов в небе. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, у Sukhoi Superjet-100 сработал датчик неисправности бортового компьютера.
По данным онлайн-табло аэропорта Шреметьево, самолет смог вылететь повторно в 03:11 и прибыл в столицу Южного Урала в 7:47 вместо запланированных 03:40.
Обратно в столицу борт должен был отправиться в 08:05, но вылетел в 08:51.
Отметим, что это не единственное ЧП с самолетами за сегодня. Утром из-за технических проблем почти на четыре часа задержали рейс Челябинск — Ростов-на-Дону.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru