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Происшествия2 января 2022 5:14

Самолет Sukhoi Superjet Москва — Челябинск вернулся в аэропорт из-за сработки датчика неисправности

Перед этим он сделал несколько кругов в небе
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Перед возвращением борт сделал несколько кругов. Фото: Виктор Гусейнов, flightradar24.com

Перед возвращением борт сделал несколько кругов. Фото: Виктор Гусейнов, flightradar24.com

Сегодня ночью самолет авиакомпании «Россия» Москва — Челябинск был вынужден вернуться обратно в Шереметьево, перед этим сделав несколько кругов в небе. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, у Sukhoi Superjet-100 сработал датчик неисправности бортового компьютера.

По данным онлайн-табло аэропорта Шреметьево, самолет смог вылететь повторно в 03:11 и прибыл в столицу Южного Урала в 7:47 вместо запланированных 03:40.

Обратно в столицу борт должен был отправиться в 08:05, но вылетел в 08:51.

Отметим, что это не единственное ЧП с самолетами за сегодня. Утром из-за технических проблем почти на четыре часа задержали рейс Челябинск — Ростов-на-Дону.

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