В первый день нового года в Челябинской области зафиксировали 445 случаев коронавируса

Чтобы ковид не испортил праздник, надевайте маски и соблюдайте дистанцию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За первый день 2022 года в Челябинской области подтвердили 445 случаев коронавируса. Наконец отменить Новый год в кругу близких и родных смогут 468 южноуральцев — их выписали по выздоровлению. 2364 пациента остаются на лечении. Ковид унес жизни еще 26 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 147 691 случай заболевания. Выздоровели 137 928 человек, не удалось спасти 7 357 заразившихся.

Чтобы ковид не испортил праздники, не забывайте о масках и социальной дистанции. Если вы еще не привились или вам пора на ревакцинацию, большие выходные — самое время. Адреса прививочных пунктов — по ссылке.

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