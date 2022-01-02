В Челябинской области пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Инцидент произошел около 5:15 утра. Фото: ГИБДД по Челябинской области.

В Челябинской области с утра разыскивали водителя, который насмерть сбил 46-летнюю женщину в поселке Рудничное Саткинского района неизвестный. ДТП произошло 2 января около 05:15 на улице Суворова.

В тот момент он ехал за рулем «Волги». Как выяснилось позже — на работу. Поймали его уже за рулем «Камаза». 57-летний мужчина был пьян.

— Прибор показал, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 0,57 мг/л, при минимально допустимом 0,16 мг/л. В отношении водителя было возбуждено дело об «Управлении транспортным средством в состояние опьянения» (ч. 1 ст. 12.8 КоАП), — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Между тем, мужчине грозит уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП (ч. 2 ст. 264). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. За вождение подшофе — лишение прав от 1,5 до 2 лет и административный штраф 30 тыс. рублей.

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