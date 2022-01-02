12-летняя девочка погибла на пожаре в частном доме в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

12-летняя девочка погибла во время пожара в селе Октябрьское Челябинской области. Днем 1 января в частном доме загорелся пристрой. Тело ребенка обнаружили уже при разборе пожара.

— На место происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте работали 12 человек и три единицы техники.

Еще один страшный пожар произошел ранним утром 2 января в деревне Ялтырова Аргаяшского района. Там погибли двое мужчин 55 и 58 лет.

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