12-летняя девочка погибла на пожаре в частном доме в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
12-летняя девочка погибла во время пожара в селе Октябрьское Челябинской области. Днем 1 января в частном доме загорелся пристрой. Тело ребенка обнаружили уже при разборе пожара.
— На место происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
На месте работали 12 человек и три единицы техники.
Еще один страшный пожар произошел ранним утром 2 января в деревне Ялтырова Аргаяшского района. Там погибли двое мужчин 55 и 58 лет.
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