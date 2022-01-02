Два Урала, Рим и Шарлотт Есения Этизабет: в ЗАГСе назвали самые необычные имена детей 2021 года

В 2021 году в Челябинской области появились на свет 33 323 малыша Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году в Челябинской области родилось на 9,5% больше малышей, чем в 2020: 33 323 (и это только данные на 28 декабря 2021) против 30 548. Мальчиков оказалось больше, чем девочек почти на 800 человек — 17 052 и 16 271 соответственно.

Самым популярными именами оказались Артем (805), Михаил (674) и Александр (633), София (639), Ева (613) и Виктория (604). Самые креативные родители не перестают удивлять необычными именами.

— Сейчас пользуются популярностью двойные имена Марк-Владислав, Марк-Николай, к редким именам можно отнести Варфоломея, Пантелеймона и Ерофея, также в 2021 году появилось два Урала и один Рим, — рассказали в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

У девочек самые редкие имена Дива, Малина, Яснослава и Добрина.

— Самое необычное имя получила челябинка, родившаяся в мае — Шарлотт Есения Этизабет, — отметили в ЗАГСе.

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