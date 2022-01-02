В Челябинске подорожал проезд на новых маршрутах. Но есть способ сэкономить

Проезд по безналу по-прежнему 33 рубля Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 января в Челябинске начала действовать обновленная транспортная схема. Неприятной неожиданностью для жителей стало повышение стоимости проезда на новых маршрутах №136 К «Западный — ЮУрГУ» и №158 К «Белый хутор — Чичерина» и №483 «Старокамышинск — ПКиО им. Гагарина», который раньше ходил только до Сухомесово. Вместо привычных 33 рублей теперь придется заплатить 38.

В пресс-службе Миндортранса пояснили, 158к и 136к, что маршруты являются межмуниципальными, потому и цена другая. Чтобы сэкономить, можно заплатить по безналу — тогда будет 33 рубля, за наличку — 38 рублей.

— Наша задача — переход на безнал. Сегодня поступило сообщение, что где-то не работал терминал. Поскольку наличие возможности оплаты по карте является обязательным требованием к перевозчику, будет проведена проверка, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Также в ведомстве уточнили, что существующие маршруты, 136 и 158 не отменены. Они работают по нерегулируемому тарифу в стандартном режиме.

— 158к и 136к — это новые маршруты, которые обслуживаются автобусами среднего класса и запущены дополнительно к действующим 136 и 158, чтобы жители разросшихся микрорайонов имели возможность добраться до Челябинска, — отметили в миндортрансе.

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