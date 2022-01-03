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Общество3 января 2022 4:25

Пожарный из Челябинской области смастерил ледяных тигров перед домом

На создание таких фигур Виктор Ларионов тратит около двух недель
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Ледяные фигуры мужчина создает не первый год. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Ледяные фигуры мужчина создает не первый год. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожарный из Челябинской области Виктор Ларионов, как говорят в ГУ МЧС по Челябинской области, обуздал две стихии — лед и пламень. Мужчина уже три года трудится в добровольной пожарной команде поселка Варшавка Карталинского района. А в свободное время — мастерит ледяные скульптуры. В этом году на площадке у его дома — расположились два уссурийских тигра.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Сначала делаю каркас из дерева, затем облепляю его мокрым снегом и вытесываю нужную форму. Когда все застывает, крашу колером. По времени на создание фигур уходит две недели, — делится Виктор.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Такие фигуры, по словам Виктора, не тают до самой поздней весны.

В пожарную команду Виктора Ларионова пригласил глава поселения. Коллеги говорят, что мужчина принимает активное участие в тушении пожаров, даже сам отремонтировал машину местной пожарной команды. У Виктора Ларионова большая семья — совсем скоро родится пятый внук. Старшая дочь пошла по военным стопам отца, служит в Нижнем Тагиле, а младшая — режиссер массовых мероприятий.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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