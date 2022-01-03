Вагоностроительный завод в Усть-Катаве Челябинской области сократит 271 сотрудника

На УКВЗ в 2022 году планирую открыть цех по сборке вагонов на 240 рабочих мест Фото: Иван ВИСЛОВ

Вагоностроительный завод в Усть-Катаве Челябинской области планирует сократить 271 сотрудника в марте 2022 года. Предприятие уведомило об этом ГУ по труду и занятости населения Челябинской области.

Всего, как говорится в сообщении на сайте ведомства, в штате УКВЗ числится 2418 человек. Напомним, на прямой линии 8 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал открытие нового цеха на 240 рабочих мест по сборке трамваев на заводе в 2022 году. Вопрос с сокращениями поднял один из бывших работников завода:

— Почему завод катится в пропасть, готовят к банкротству его? Видимо это кому-то нужно. А ведь раньше здесь работало 7 тысяч работников, а сейчас осталось две тысячи. Почему генеральный директор находится в Москве, а предприятие в Усть-Катаве? Никогда такого не было.

Алексей Текслер ответил, что на заводе есть проблемы с переформатированием работы. И часть работников сейчас переводят с оборонки на гражданское производство, и главная задача предприятия — загружать производство заказами на гражданскую продукцию. Губернатор сообщил, что говорил с директором ГК «Роскосмоса» (УКВЗ входит в структуру, — прим. автора) Дмитрием Рогозиным и проблема решена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru